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23:22 21.01.2021

На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

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На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

На Донбассе в результате обстрела позиций украинских военнослужащих из снайперского оружия погиб один боец, сообщил пресс-служба командования морской пехоты.

"Сегодня, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении. 

Теги: #боец #гибель #донбасс #украина #снайпер
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