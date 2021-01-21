На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

На Донбассе в результате обстрела позиций украинских военнослужащих из снайперского оружия погиб один боец, сообщил пресс-служба командования морской пехоты.

"Сегодня, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.