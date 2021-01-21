В Украине проверят законность работы всех домов престарелых, а также условия проживания в них

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях Украины проверят законность функционирования всех домов престарелых, а также условия проживания в них, сообщила пресс-служба министерства социальной политики.

"По словам Марины Лазебной, проведут работу по выявлению заведений, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг, проверят условия проживания и пребывания пожилых людей в учреждениях", - говорится в сообщении.

"Мы подключаемся к этой работе и будем работать со всеми регионами", - сказала Лазебная.

Как отмечается, деятельность таких учреждений должны соответствовать согласно закону "О социальных услугах". В частности, субъект хозяйствования является предоставляющим социальных услуг в случае включения его в реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Те, кто предоставляют социальные услуги, должны соответствовать критериям деятельности поставщиков социальных услуг (постановление Кабинета министров Украины от 03 марта 2020г. № 185), в том числе отвечать противопожарным требованиям.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициировал проверку интернатов для престарелых людей, которые рекламируются в Интернете и по телевидению, сбор всей информации, в том числе и об изготовителях такой рекламы.