Чернышов вылетает в Харьков для координации работы комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов вылетает в Харьков для координации работы правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых накануне, сообщила пресс-служба Минрегиона.

"Мы сделаем все, чтобы причины пожара были объективно изучены, а виновные наказаны по закону", - цитирует пресс-служба слова Чернышова.

Также сообщается, что министр вылетел в Харьков совместно с членами правительственной комиссии.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых.

В 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы.

Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован. Сейчас спасатели и полицейские обследуют помещения, расположенные на втором этаже здания.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня, сообщили в ГСЧС.