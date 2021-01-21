События

22:44 21.01.2021

Чернышов вылетает в Харьков для координации работы комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых

1 мин читать
Чернышов вылетает в Харьков для координации работы комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов вылетает в Харьков для координации работы правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых накануне, сообщила пресс-служба Минрегиона.

"Мы сделаем все, чтобы причины пожара были объективно изучены, а виновные наказаны по закону", - цитирует пресс-служба слова Чернышова.

Также сообщается, что министр вылетел в Харьков совместно с членами правительственной комиссии.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых.

В 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы.

Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован. Сейчас спасатели и полицейские обследуют помещения, расположенные на втором этаже здания.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня, сообщили в ГСЧС.

Теги: #комиссия #минрегион #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:22 21.01.2021
На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

23:06 21.01.2021
В Украине проверят законность работы всех домов престарелых, а также условия проживания в них

В Украине проверят законность работы всех домов престарелых, а также условия проживания в них

22:34 21.01.2021
Турция выражает соболезнования Украине из-за трагедии в Харьковском доме престарелых

Турция выражает соболезнования Украине из-за трагедии в Харьковском доме престарелых

21:38 21.01.2021
В Черкасской области на пожаре пострадала женщина

В Черкасской области на пожаре пострадала женщина

20:36 21.01.2021
Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

20:18 21.01.2021
Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

20:06 21.01.2021
Генсек Совета Европы Бурич соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в харьковском доме престарелых

Генсек Совета Европы Бурич соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в харьковском доме престарелых

19:54 21.01.2021
Секретарь Харьковского горсовета требует выявить и пресечь работу нелегальных домов престарелых и псевдореабилитационных центров в городе

Секретарь Харьковского горсовета требует выявить и пресечь работу нелегальных домов престарелых и псевдореабилитационных центров в городе

19:11 21.01.2021
ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

19:02 21.01.2021
Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден намерен оставить действующего главу ФБР Рэя на его должности

Совет ЕС одобрил взаимное признание странами союза тестов на COVID-19

Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

Правительство работает над введением ипотеки для молодежи под 7% и именных стипендий для студентов

Трамп занялся игрой в гольф

У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

ТКГ договорилась о ремонте газораспределительной станции в Марьинке

Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

Украинская делегация ТКГ ждет реакции российской стороны на предложение разблокировать обмен удерживаемыми

В Одессе заблокировали схему незаконной переправки моряков на территорию оккупированного Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА