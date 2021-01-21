Совет ЕС одобрил взаимное признание странами союза тестов на COVID-19

Совет ЕС объявил вечером в четверг, что государства-члены союза единогласно одобрили по письменной процедуре расширение использования экспресс-тестов на антигены и взаимное признание результатов тестов на COVID-19.

Таким образом, устанавливается "общая основа для использования быстрых тестов на антигены и взаимного признания результатов тестов на COVID-19 во всем ЕС", говорится в коммюнике Совета Европейского союза.

"Это центральный инструмент, помогающий сдержать распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка; взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2 (...) имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - отмечается в документе.

В нем объясняется, что ключевые компоненты одобренной Советом ЕС рекомендации включают валидацию и взаимное признание экспресс-тестов на антигены и результатов ПЦР-тестов между государствами-членами, обмен стандартизированным набором данных (через цифровую платформу), разработку общего списка быстрых тестов на COVID-19, тесты на антигены, определение приоритетности ситуаций для использования таких тестов (например, контакты с подтвержденными случаями, кластеры вспышек) и многое другое.

В четверг проходит видеоконференция европейских лидеров по борьбе с пандемией.