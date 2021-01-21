В Черкасской области на пожаре пострадала женщина

На Чигиринщине в Черкасской области на пожаре в результате отравления продуктами горения пострадала женщина, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба Государственной службы по ЧС в "Фейсбуке".

"21 января в селе Тиньки, возник пожар в частном жилом доме на улице Соборной. В результате пожара травмировалась жена хозяина, которую с отравлением продуктами горения госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что огонь частично уничтожил перекрытие дома. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.