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21:38 21.01.2021

В Черкасской области на пожаре пострадала женщина

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В Черкасской области на пожаре пострадала женщина

На Чигиринщине в Черкасской области на пожаре в результате отравления продуктами горения пострадала женщина, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба Государственной службы по ЧС в "Фейсбуке".

"21 января в селе Тиньки, возник пожар в частном жилом доме на улице Соборной. В результате пожара травмировалась жена хозяина, которую с отравлением продуктами горения госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что огонь частично уничтожил перекрытие дома. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Теги: #черкасская_область #украина #пожар #пострадавшая
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