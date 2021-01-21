Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о своем задержании в Москве.

"Повезли в отдел", - сообщает Ярмыш на своей странице в Твиттере.

Ярмыш пояснила, что, по словам полицейских, на нее намерены составить два протокола по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ранее в Москве также задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова, о чем он сообщил также в Твиттере.

В четверг была задержана также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

"Любовь задержали и привезли в ОВД "Донской". Как нам пояснили в полиции, она задержана за призывы выйти на митинг", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в четверг.

Ранее в интернете появились призывы организовать массовую акцию в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

Генпрокуратура РФ вынесла предостережение организаторам несанкционированной массовой акции, запланированной на 23 января.

Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев.