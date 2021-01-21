Правительство работает над введением ипотеки для молодежи под 7% и именных стипендий для студентов

Правительство Украины планирует ввести именные стипендии для студентов и специальные премии, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского касательно приоритетных вопросов, стоящих на повестке дня в 2021 году.

Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство работает над реализацией инициативы президента касательно ипотеки для молодежи под 7%, сообщает пресс-служба главы государства.

"Когда мы шли на выборы, мы обещали упрощения условий ведения бизнеса, доступные кредиты и ипотеку для молодых семей, повышение материального обеспечения. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и поставила перед нами новые неожиданные вызовы, которые требовали немедленного решения. Но мы не должны забывать о наших обещания и то, чего от нас ожидают люди. В новом году мы должны продолжить движение в направлении реализации наших программных положений для построения успешной страны счастливых людей", - заявил Зеленский на совещании.

Президент Украины провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят в повестке дня перед украинской властью в 2021 году, и обсудил дорожную карту их решения.

Во встрече, в частности, приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты и главы комитетов парламента, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и советники.