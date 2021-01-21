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20:36 21.01.2021

Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

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Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

Процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку уже остановлен, поскольку самолет, который должен был привезти этих лиц, не вылетел, сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях - это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", - сказал он в эфире программы "Действующие лица" на "5 канале" в четверг.

Кравчук, подчеркнул, что вопрос передвижения, возвращения граждан - это вопрос не Медведчука, это - вопрос Украины.

"Я не знаю, может, кроме Украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет", - пояснил он.

Как сообщалось, омбудсмену Украины Людмиле Денисовой в четверг подтвердили два маршрута, по которым может произойти процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию украинцев, которые незаконно содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время омбудсмен подчеркнула, что количество граждан Украины, которое планируют передать, постоянно меняется.

Теги: #ткг #украина #удерживаемые
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