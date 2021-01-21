Трамп занялся игрой в гольф

Бывший президент США Дональд Трамп провел первый день после ухода с поста главы Белого дома на поле для гольфа во Флориде, сообщает издание The Washington Examiner.

По его данным, утром в четверг конвой черных внедорожников въехал на территорию Международного гольф клуба Трампа в Уэст-Палм-Биче.

Накануне Трамп вместе с супругой Меланией прилетел из Вашингтона во Флориду, оставив Белый дом новому президенту США Джо Байдену.

Трамп известен своей любовью к гольфу, он зачастую отдыхал на своем гольф курорте и во время президентского срока. Знакомые Трампа, игравшие с ним в гольф, оценивают его уровень игры как высокий - учитывая возраст и тот факт, что он - не профессионал.