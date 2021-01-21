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20:18 21.01.2021

Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

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Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

Европейский союз предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам и Украина может рассчитывать на солидарность ЕС в вопросе получения вакцины против коронавируса, говорится в письме от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в четверг, в письме по итогам 22-го саммита Украина-ЕС, состоявшегося 6 октября 2020 года в Брюсселе, европейские лидеры подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией Covid-19.

В минувшем году было выделено EUR190 млн евро, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн. "Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи", - говорится в сообщении.

Руководители институтов ЕС отмечают, что в 2021 году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации: планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах, готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве, начата работа предыдущей оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

"Лидеры институтов ЕС отмечают прогресс Украины во внедрении внутренних реформ несмотря на неблагоприятную ситуацию, вызванную пандемией Covid-19. Евросоюз готов к дальнейшему сотрудничеству, в частности, в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы. Руководители европейских институтов высоко оценивают неотложные шаги, которые были приняты президентом Украины в контексте развития ситуации вокруг решения Конституционного суда", - прокомментировал письмо заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Теги: #ес #вакцина #украина
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