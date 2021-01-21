Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук на заседании в режиме видеоконференции в четверг предложил координатору политической подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю создать единый документ по урегулированию на Донбассе с лучшими предложениями политических советников.

"Выработка единого документа, который примут лидеры государств Нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ. По мнению главы украинской делегации, если к процессу консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ получит все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках комплекса договоренностей, начиная с 2014 года", - сообщает украинская делегация в ТКГ в соцсети Facebook.