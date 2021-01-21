В Одессе заблокировали схему незаконной переправки моряков на территорию оккупированного Крыма

В Одессе Служба безопасности Украины раскрыла и заблокировала схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно оккупированную территорию Крыма, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовало схему руководство одной из международных групп морских компаний. Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись к временно оккупированному Крыму и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - указывается в сообщении.

По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования правоохранители провели 12 обысков в помещениях и на судах группы компаний. Были изъяты судовая документация, компьютерная техника и флеш-накопители, договоры, заключенные в том числе с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, документы о фрахте буксиров. Обнаруженные доказательства указывают на организацию группой компаний незаконных каналов направления моряков на работу в закрытых портах Украины во временно оккупированном Крыму.

Изъятые материалы после судебных экспертиз планируется использовать как доказательства незаконной деятельности.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения виновных к ответственности.