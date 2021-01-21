В Харькове похитили мужчину, введен план "Перехват" – полиция

В Харькове в четверг днем на парковке у торгового центра "Французский бульвар" трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes сопротивлявшегося мужчину.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение об этом поступило в дежурную часть около 15:00.

"По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области по Харьковской области введен план "Перехват". Личности потерпевшего и злоумышленников устанавливаются",- говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.