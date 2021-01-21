Аваков: необходимо проверить все рекламируемые дома престарелых

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициирует проверку интернатов для престарелых людей, которые рекламируются в Интернете и по телевидению, сбор всей информации, в том числе и об изготовителях такой рекламы.

"Особый цинизм заключается в том, что этот дом рекламировался на телевидении и в Интернете... профессионально снятый ролик. Поэтому есть дополнительное предложение... все интернаты для престарелых, которые рекламируют свои услуги в Интернете, необходимо проверить и дать поручение подготовить полную информацию... проверить рекламистов на наличие разрешений, существуют ли они вообще", - сказал Аваков на внеочередном заседании Кабмина.

Он сообщил, что, по предварительным данным, этот дом "вообще не существует в планах города". "Поэтому предлагаю комплексный подход и комплексную проверку", - подытожил глава МВД.

Как сообщалось, в 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрированы никакие учреждения соцзащиты.