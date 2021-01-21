"Укргазвыдобування" выплатило Misen EUR2,8 млн судебных издержек

Misen Enterprises AB получила компенсацию судебных издержек от "Укргазвыдобування", "дочки" НАК "Нафтогаз Украины", в размере около EUR2,8 млн по арбитражному спору о доле в имуществе совместной деятельности (СД) в соответствии с постановлением Верховного суда Украины от 14 января 2021 года, говорится в сообщении Misen на ее сайте.

"Выплаты по компенсации доли Misen Enterprises AB и ООО "Карпатыгаз" в совместном имуществе, присужденное Составом арбитража по делу SCC № V 2016/114, ожидают рассмотрения украинских судов", – отметила шведская компания.

Она уточнила, что выплаченная компенсация судебных издержек состоит из следующих сумм: EUR2 млн 739,78 тыс., SEK344,42 тыс., $7,97 тыс. и GBP10,94 тыс.

Согласно отчету группы "Нафтогаз" за первое полугодие 2020 года, по результатам решения Арбитражного института торговой палаты Стокгольма группа планирует выплатить ООО "Карпатыгаз" и Misen компенсацию за увеличение доли в имуществе СД в размере 1,796 млрд грн.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" осенью 2015 года заявляло, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. Позже, 15 июля 2016 года УГВ обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с "Карпатыгазом" и Misen, а также о взыскании убытков. Летом 2018 года Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма принял первое частичное решение (partial award) в деле. Суд установил, что договор СД был нарушен со стороны Misen (не полностью внесена доля в СД - только $3,9 млн из $12,5 млн) и со стороны "Карпатыгаза", который не поставил предусмотренные договором измерительные станции.

Misen в конце августа 2020 года сообщила, что после вынесенного 17 июня арбитражем второго частичного окончательного решения "дочка" НАК "Укргазвыдобування", Misen и "Карпатыгаз" не смогли согласовать чистую стоимость СД в отведенные судом 60 дней. Соответственно, стороны запросили у арбитража дополнительные 30 дней и должны были вернуться в суд к середине сентября этого года. Misen также указывала, что совместно с "Карпатыгазом" стремится обеспечить исполнение арбитражных решений в Украине для получения компенсации.

Шведская компания напомнила, что арбитражный суд снизил ее долю в СД с 50% до 23,9%, а долю ООО "Карпатыгаз" чуть увеличил – до 0,015% с 0,01%.

"Нафтогаз" после решения арбитража 17 июня сообщил, что суд удовлетворил основные требования "Укргазвыдобування" в споре и что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "дочки" НАК, которая в свою очередь должна выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" и Misen в соответствии с перераспределенными долями в СД.

В то же время Misen заявила, что суд отверг подавляющее большинство доводов "Укргазвыдобування" об оценке СД, определив ее на базе амортизированной восстановительной стоимости (DRC), и отклонил право на возмещение убытков в случае неспособности Misen внести полный вклад по СД. Арбитраж также постановил, что право собственности перейдет к "дочке" НАК только после выплаты ею компенсации и обязал "Укргазвыдобування" оплатить большую часть судебных и арбитражных издержек, понесенных Misen и "Карпатыгазом" в рамках арбитража.