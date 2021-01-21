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19:08 21.01.2021

UCMA рекомендовал президенту кандидатуры экс-нардепа Ризаненко и президента ПАРДа Кия на должности членов НКЦБФР

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UCMA рекомендовал президенту кандидатуры экс-нардепа Ризаненко и президента ПАРДа Кия на должности членов НКЦБФР

Общественный союз "Украинское объединение рынков капитала" (UCMA) рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому шесть кандидатур на должности членов Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе депутата Верховной Рады VII-VIII созывов Павла Ризаненко и президента Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов (ПАРД) Александра Кия.

Согласно сообщению UCMA в Facebook в четверг, союз также рекомендовал назначить на второй срок члена НКЦБФР Александра Панченко.

В списке кандидатур также глава экспертного совета по вопросам корпоративного права UCMA Оксана Параскева, экс-член НКЦБФР (тогда - ГКЦБФР) Николай Бурмак и экс-замдиректора департамента методологии регулирования рынка ценных бумаг ГКЦБФР Елена Величко.

НКЦБФР формируется в составе главы Комиссии и шести членов, которые назначаются на срок 6 лет. Нынешний глава Комиссии Тимур Хромаев и три ее члена – Дмитрий Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов – от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов Комиссии остаются вакантными.

Теги: #нкцбфр #кадры
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