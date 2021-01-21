Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявляет, что по предварительным данным задымление, которое привело к пожару в доме престарелых в Харькове, было рядом со счётчиком, в здании должны были чинить газовое оборудование.

"По предварительным данным, сегодня должны были ремонтировать газовое оборудование в этом доме, задымление было в районе газового счетчика", - сказал Клименко на внеочередном заседании правительства в среду.

По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, дом престарелых не числился ни в каких регистрационных и разрешительных документах "как объект с массовым пребыванием людей".

Как сообщалось, в 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрированы никакие учреждения соцзащиты.