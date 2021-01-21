Кабмин создал госкомиссию для выяснения причин пожара в харьковском доме престарелых

Кабинет министров Украины создал государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг.

Возглавил данную комиссию министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул. Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.