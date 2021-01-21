Заседание ТКГ завершилось, вопрос обмена удерживаемыми не поднимался - Гармаш

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в четверг завершилось, оно было конструктивным, однако вопрос обмена удерживаемыми лицами на нем не поднимался, рассказал представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.

По его словам, инициатива односторонней передачи российской стороной удерживаемых лиц на украинскую территорию не представителям Украины в "минском процессе" не нова, она является не гуманитарной, а политической, и осуществляется в обход ТКГ преднамеренно.

"Буквально 10 минут назад закончилось очередное заседание Трехсторонней констактной группы, и я могут сказать, что вопрос этого обмена вообще не поднимался никакой стороной. Поскольку это не обмен – это частная инициатива. Этот факт можно расценивать, как победу госпожи Денисовой (омбудсмен Людмила Денисова – ИФ)", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

"Я хорошо отношусь к этому факту, потому что это все-таки украинские граждане… Единственное, что Россия вкладывает в это не гуманитарный абсолютно смысл, а политический... чтобы принизить роль "нормандского формата" и Трехсторонней констактной группы, которая должна решать такие вопросы", - добавил он.

По словам представителя отдельных районов Донецкой области в ТКГ, "сегодня было достаточно конструктивное заседание" ТКГ, поскольку специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау "четко обозначила, кто может выступать, кто является субъектами переговоров". "Она смела этот конфликт фактически, который назревал в связи с тем, что представители России и ОРДЛО привели на политическую подгруппу каких-то людей, которых они назвали общественными экспертами и статус которых был непонятен. Сегодня этот вопрос, благодаря госпоже Грау, даже не поднимался", - рассказал Гармаш.

Как сообщалось, Денисовой в четверг подтвердили два маршрута, по которым может произойти процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию украинцев, которые незаконно содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время омбудсмен подчеркнула, что количество граждан Украины, которое планируют передать, постоянно меняется.

В свою очередь в четверг пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на сайте опубликовала обращение председателя политсовета "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой "оформить ему разрешение на пересечение линии соприкосновения в пределах Донецкой области (КПВВ "Майорск") и обеспечить ему проход на территорию ОРДО через КПВВ "Майорск". Также в письме Медведчук просит "обеспечить переход на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Майорск" переданных ему граждан Украины.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и МИД Украины расценили передачу части удерживаемых граждан Украины Медведчуку нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

19 января Гармаш сообщил, что на заседании политической подгруппы ТКГ во вторник присутствовали т.н. "общественные советники" из неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников. "Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза... Странные переговоры если они ведутся непонятно с кем", - написал он.

Позже представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ написал в Facebook, что ОБСЕ последовательно завела переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в тупик, "подменив субъектов переговорного процесса, и сняв, таким образом, ответственность с агрессора, который финансирует и управляет своими марионетками на Донбассе". При этом Гармаш высказал сожаление, что российская сторона привязывает решение всех гуманитарных проблем, включая обмены удерживаемых лиц и работу КПВВ, к удовлетворению своих политических требований.