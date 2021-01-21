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18:53 21.01.2021

В Харькове 22 января будет объявлен день траура по погибшим на пожаре пожилым людям

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В Харькове 22 января будет объявлен день траура по погибшим на пожаре пожилым людям

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подпишет распоряжение об объявлении 22 января днем траура по погибшим в результате пожара, который произошел на ул.Новая Гиевская, 150б.

"Сейчас я подпишу распоряжение, завтра на один день в Харькове будет объявлен траур по погибшим людям", - сказал Терехов на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг вечером.

Он также пообещал, что все погибшие в результате пожара будут похоронены за счет горбюджета.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрированы никакие учреждения соцзащиты.

 

Теги: #траур #харьков
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