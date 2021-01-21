Тупицкий просит Зеленского привлечь к ответственности сотрудников УГО за блокирование работы КС и созвать заседание СНБО

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым обращением, в котором заявляет о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками Управления государственной охраны (УГО) и просит о привлечении их к ответственности.

"Прошу безотлагательно предпринять предусмотренные законом меры по разблокированию работы КС,.. привлечению к установленной законом ответственности (в частности, увольнения с должностей) руководителей и других сотрудников УГО, причастных к блокированию работы КС и выполнения судьями КС и его председателем своих должностных полномочий", - говорится в обращении от 21 января, опубликованном на сайте КС.

Также Тупицкий просит реализовать принцип законности в деятельности УГО с тем, чтобы сделать невозможным в будущем "использование этой военизированной структуры для достижения противоправных целей".

"Считаю необходимым немедленный созыв президентом Украины заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины для его (этого вопроса – ИФ) рассмотрения", - говорится в тексте обращения председателя КС.

При этом Тупицкий подчеркивает, что Конституция не наделяет президента полномочиями отстранять судью КС от должности, и ни Основной закон, ни закон о КС не предусматривают института отстранения судьи КС от должности. Кроме того, отмечает он, вследствие указа статус судьи и, следовательно, административной должности главы КС, им не утрачен. В то же время, Конституция и закон о КС устанавливают гарантии независимости и неприкосновенности судьи КС, запрещающие влияние на него каким-либо образом, что и было нарушено сотрудниками УГО, не пустившими его и других судей КС в здание суда 19 января. Глава КС расценивает это как препятствование служебной деятельности судей и руководителя КС и блокирование работы суда.

"Все входы в админздание КС и въезды на территорию были перекрыты неизвестными лицам в камуфляжной форме… без опознавательных знаков, и они категорически отказались сообщить, кто они… По имеющейся информации, к блокированию работы КС и препятствованию выполнения судьями КС и его председателем своих должностных обязанностей было задействовано спецподразделение УГО "Булат", - написал Тупицкий.

По его словам, сотрудники УГО не пропускали служебные автомобили отдельных судей КС на территорию суда 19, 20 и 21 января, при этом не предъявляя документов, которые бы содержали основания для прохода в здание суда, а лишь ссылались на некий устный "приказ" руководства.

Глава КС отмечает, что такие их действия содержат признаки ряда преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, вмешательством в деятельность судебного органа, захвата обеспечивающих деятельность органов государственной власти зданий, и сообщил, что вместе с другими судьями КС уже подал соответствующие заявления в прокуратуру.

"Особая опасность таких действий сотрудников УГО заключается в отсутствии гарантий того, что таким же образом во исполнение "приказа" своего руководства они не заблокируют деятельность любого органа государственной власти в Украине… Это может привести к узурпации государственной власти, противоправной смене конституционного строя, формированию полицейского государства и установлению диктатуры", - подчеркнул Тупицкий.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

19 Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля (ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины).

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

"Более того, глава КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место. Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его главы, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанны с его участием в уголовном производстве", - подчеркнули в Бюро.