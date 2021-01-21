Гостаможня в 2020 году выявила более 700 попыток контрабанды табачных изделий

Государственная таможенная служба Украины выявила в 2020 году 738 попыток контрабанды табака и табачных изделий, изъяв при этом 100,1 млн шт. сигарет на сумму 93,2 млн грн и свыше 18 тонн табака почти на 5,2 млн грн.

Как сообщило ведомство в релизе в четверг, также в 2020 году таможня выявила 163 попытки нарушения таможенных правил при перемещении спирта и алкогольных напитков.

"В целом изъято свыше 134 тыс. л спирта и алкогольных напитков на сумму почти 7,7 млн грн", - указала таможня в сообщении.

Среди самых больших нарушений - выявление недостоверной информации о перемещение 126 тыс. л коньячного спирта из Кипра, которое выявила Одесская таможня, а также незадекларированные 480 л виски, выявленные на Галицкой таможне.