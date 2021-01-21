Посещение рабочих мест в январе упало до показателей мартовского локдауна - исследование

Мобильность украинцев за неделю с 5 по 12 января упала, в частности, посещение рабочих мест сократилось до показателей мартовского локдауна, использование транспорта - на 17% по сравнению с аналогичным периодом в декабре, а посещение торговых центров в указанную неделю январского карантина сократилось лишь на 23%.

Об этом свидетельствуют данные Google и Apple за 5-12 января, которые анализирует Центр экономической стратегии (ЦЭС) в рамках мониторинга экономических изменений во время пандемии.

Как прокомментировали аналитики ЦЭС в сообщении на сайте, сокращение мобильности населения объясняется переходом на удаленную работу, новогодними отпусками, а также потерей рабочих мест из-за локдауна.

При этом посещение продуктовых магазинов и аптек упало на 10% 5-12 января по сравнению с 5-12 декабря, указывают авторы исследования.

"А вот рынок труда резко пробудился после новогодних каникул - за первые две недели вакансий и резюме начали публиковать примерно на 50% больше, чем в последнюю неделю 2020 года", - указали в Центре, подчеркнув, что такая сезонная динамика характерна была и для начала 2020-го и 2019-го.

"Оживление мы видим и в потреблении электрики - показатель за указанную неделю вырос приблизительно на 5%. Это также является сезонным явлением, то есть после окончания новогодних праздников в стране начинают потреблять больше электрики. Эта динамика свидетельствует о возобновлении экономической активности", - указано в сообщении.

В ЦЭС отмечают, что при этом начало 2021 года было более активным, нежели начало 2020-го - темпы потребления были приближены к 2019-му.

При этом, по данным Приват24 и POS-терминалов, платежная активность украинцев возобновляется после резкого падения на новогодние праздники, однако до сих пор остается ниже декабрьского показателя. По данным за 10-16 января карточками рассчитывались на 13% реже, чем в аналогичный период в декабре, а через Приват24 - на 9% реже.