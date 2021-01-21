Дом престарелых в Харькове не числился в реестре учреждений соцзащиты - директор департамента ОГА

В Харькове по адресу ул.Нижняя Гиевская, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты, заявил директор департамента социальной защиты населения областной государственной администрации (ОГА) Юрий Шпарага.

"За забором - частный дом. Туда никто не имел доступа, потому что это учреждение не имеет назначения как учреждение социальной защиты населения", - сказал Шпарага журналистам на месте происшествия.

По его словам, пожилые люди, которые находились в доме на момент пожара и которых удалось спасти, в случае необходимости будут размещены в интернатных учреждениях области. Шпарага также сообщил, что сейчас устанавливаются родственники и близкие этих людей.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.