События

18:11 21.01.2021

Дом престарелых в Харькове не числился в реестре учреждений соцзащиты - директор департамента ОГА

1 мин читать

В Харькове по адресу ул.Нижняя Гиевская, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты, заявил директор департамента социальной защиты населения областной государственной администрации (ОГА) Юрий Шпарага.

"За забором - частный дом. Туда никто не имел доступа, потому что это учреждение не имеет назначения как учреждение социальной защиты населения", - сказал Шпарага журналистам на месте происшествия.

По его словам, пожилые люди, которые находились в доме на момент пожара и которых удалось спасти, в случае необходимости будут размещены в интернатных учреждениях области. Шпарага также сообщил, что сейчас устанавливаются родственники и близкие этих людей.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Теги: #дом #пожар #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:11 21.01.2021
ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

19:02 21.01.2021
Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

18:58 21.01.2021
Кабмин создал госкомиссию для выяснения причин пожара в харьковском доме престарелых

Кабмин создал госкомиссию для выяснения причин пожара в харьковском доме престарелых

18:53 21.01.2021
В Харькове 22 января будет объявлен день траура по погибшим на пожаре пожилым людям

В Харькове 22 января будет объявлен день траура по погибшим на пожаре пожилым людям

18:01 21.01.2021
Разумков призвал правоохранителей поскорее установить причины пожара в доме престарелых в Харькове

Разумков призвал правоохранителей поскорее установить причины пожара в доме престарелых в Харькове

17:46 21.01.2021
Собственница сгоревшего дома престарелых на больничном, возле ее жилья дежурит полиции – глава МВД

Собственница сгоревшего дома престарелых на больничном, возле ее жилья дежурит полиции – глава МВД

17:23 21.01.2021
ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

17:06 21.01.2021
Генпрокурор: предварительная причина пожара в доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами

Генпрокурор: предварительная причина пожара в доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами

17:04 21.01.2021
Кабмин проведет внеочередное заседание в связи с пожаром в харьковском доме престарелых

Кабмин проведет внеочередное заседание в связи с пожаром в харьковском доме престарелых

16:43 21.01.2021
15 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Харькове – ГСЧС

15 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Харькове – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

Клименко: У собственника сгоревшего дома престарелых в Харькове было еще одно такое же заведение и тоже без документов

Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки противопожарной безопасности в домах престарелых

ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

Кабмин проведет внеочередное заседание в связи с пожаром в харьковском доме престарелых

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укргазвыдобування" выплатило Misen EUR2,8 млн судебных издержек

Клименко: У собственника сгоревшего дома престарелых в Харькове было еще одно такое же заведение и тоже без документов

UCMA рекомендовал президенту кандидатуры экс-нардепа Ризаненко и президента ПАРДа Кия на должности членов НКЦБФР

Минсоцполитики займется выявлением незаконных учреждений для пожилых людей - Лазебная

Заседание ТКГ завершилось, вопрос обмена удерживаемыми не поднимался - Гармаш

Денисова: большинство проверенных Офисом омбудсмена частных домов престарелых работают нелегально

Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки противопожарной безопасности в домах престарелых

Тупицкий просит Зеленского привлечь к ответственности сотрудников УГО за блокирование работы КС и созвать заседание СНБО

Гостаможня в 2020 году выявила более 700 попыток контрабанды табачных изделий

Посещение рабочих мест в январе упало до показателей мартовского локдауна - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА