Разумков призвал правоохранителей поскорее установить причины пожара в доме престарелых в Харькове

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал правоохранительные органы как можно скорее установить причины пожара в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли люди.

"Призываю все соответствующие органы приложить максимум усилий для объективного и быстрого расследования страшной ситуации. Причины трагедии должны быть установлены, виновники должны понести наказание, а пострадавшие должны получить всю необходимую помощь", - говорится в заявлении спикера парламента на сайте Верховной Рады в четверг.

Он выразил от себя и парламента соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.