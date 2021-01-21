С 25 января для учебных заведений продолжат действовать противоэпидемические меры, как до локдауна

Министерство образования и науки заявило, что с 25 января продолжают действовать противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, которые были до усиленных карантинных мер.

"С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, которые определены постановлением Кабинета министров от 9 декабря 2020 №1236. В то же время дополнительные ограничения, установленные на период 8-24 января, теряют силу", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, согласно документу, на период действия карантина запрещено:

посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Кроме того, во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государств или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19.

В частности, эта норма по самоизоляции касается: лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме; соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.