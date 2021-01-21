События

17:59 21.01.2021

С 25 января для учебных заведений продолжат действовать противоэпидемические меры, как до локдауна

2 мин читать
С 25 января для учебных заведений продолжат действовать противоэпидемические меры, как до локдауна

Министерство образования и науки заявило, что с 25 января продолжают действовать противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, которые были до усиленных карантинных мер.

"С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, которые определены постановлением Кабинета министров от 9 декабря 2020 №1236. В то же время дополнительные ограничения, установленные на период 8-24 января, теряют силу", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, согласно документу, на период действия карантина запрещено:

  • посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;
  • посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;
  • проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Кроме того, во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государств или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19.

В частности, эта норма по самоизоляции касается: лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме; соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Теги: #карантин #образование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 19.01.2021
Китай завершает строительство крупного карантинного центра в провинции Хэбэй

Китай завершает строительство крупного карантинного центра в провинции Хэбэй

14:00 18.01.2021
Среди 18 европейских стран по жесткости карантина в связи с COVID-19 Украина заняла 16-е место - совещание у Зеленского

Среди 18 европейских стран по жесткости карантина в связи с COVID-19 Украина заняла 16-е место - совещание у Зеленского

11:35 18.01.2021
Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих в страну

Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих в страну

09:06 18.01.2021
Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

18:44 16.01.2021
Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

Минобразования считает возможным вернуть очное обучение для младшей школы после завершения карантина

09:12 16.01.2021
Карантин в Азербайджане продлен до апреля

Карантин в Азербайджане продлен до апреля

05:37 16.01.2021
Степанов прогнозирует сведение на "нет" цель усиленного карантина, если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы

Степанов прогнозирует сведение на "нет" цель усиленного карантина, если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы

12:35 15.01.2021
Кличко: Кабмину следует безотлагательно принять решение по восстановлению обучения в младшей школе

Кличко: Кабмину следует безотлагательно принять решение по восстановлению обучения в младшей школе

20:52 14.01.2021
"Эпицентр К" выступает против жестких карантинных ограничений для бизнеса и крупных ТЦ

"Эпицентр К" выступает против жестких карантинных ограничений для бизнеса и крупных ТЦ

19:39 14.01.2021
Комендантский час вводится во всей Франции минимум на 15 дней - премьер

Комендантский час вводится во всей Франции минимум на 15 дней - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

Клименко: У собственника сгоревшего дома престарелых в Харькове было еще одно такое же заведение и тоже без документов

Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки противопожарной безопасности в домах престарелых

Дом престарелых в Харькове не числился в реестре учреждений соцзащиты - директор департамента ОГА

ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укргазвыдобування" выплатило Misen EUR2,8 млн судебных издержек

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

Клименко: У собственника сгоревшего дома престарелых в Харькове было еще одно такое же заведение и тоже без документов

UCMA рекомендовал президенту кандидатуры экс-нардепа Ризаненко и президента ПАРДа Кия на должности членов НКЦБФР

Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

Минсоцполитики займется выявлением незаконных учреждений для пожилых людей - Лазебная

Кабмин создал госкомиссию для выяснения причин пожара в харьковском доме престарелых

Заседание ТКГ завершилось, вопрос обмена удерживаемыми не поднимался - Гармаш

В Харькове 22 января будет объявлен день траура по погибшим на пожаре пожилым людям

Денисова: большинство проверенных Офисом омбудсмена частных домов престарелых работают нелегально

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА