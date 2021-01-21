ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме престарелых в Харькове, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины в Телеграм-канале.

"В 16:14 пожар локализован на площади 100 м. кв. В 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены - они госпитализированы в больницы", - указывается в сообщении.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в результате пожара в частном пансионате для престарелых "Золотое время" погибли 15 человек и пострадали 11 человек.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня, сообщили в ГСЧС.

Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч.2 ст.270 УК Украины). Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кабинет министров Украины собирается на внеочередное заседание в связи с происшествием.