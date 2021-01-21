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17:19 21.01.2021

Антитабачники призывают Госпотребслужбу активнее реагировать на нарушения табачного законодательства в общепите

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Антитабачники призывают Госпотребслужбу активнее реагировать на нарушения табачного законодательства в общепите

Всеукраинская кампания "Молодежь, свободная от курения" по итогам проведенного недавно мониторинга ресторанов и кафе в Киеве, Луцке, Херсоне и Днепре заявляет о растущем количестве нарушений антитабачного законодательства и слабом реагировании на него со стороны Госпотребслужбы.

"Мы мониторили, разрешается ли в кофейнях и ресторанах курить сигареты, кальяны, электронные сигареты или средства для нагрева табака (IQOS, glo)", - прокомментировал основную задачу мониторинга координатор кампании Олег Слабоспицкий на презентации его результатов в Киеве в четверг.

По его словам, около 80 ресторанов и кофеен были замечены в нарушении антитабачного законодательства, однако лишь Госпотребслужба в Киеве продемонстрировала относительно высокой уровень реагирования на информацию о таких фактах. В частности, согласно результатам мониторинга, из 15 сетевых заведений и кальянных в Киеве, на которые пожаловались активисты, 12 были оштрафованы.

В то же время в Днепре, как утверждают участники кампании, Госпотребслужба смогла правильно провести проверку и привлечь к ответственности только 7 заведений из 37 нарушителей, а в Луцке штрафы были наложены на половину из 10 заведений, на которых были поданы жалобы.

Согласно презентации, в Херсоне в 20 заведениях разрешено курение одного или нескольких видов табачной продукции: в 15 заведениях – курение кальянов, в 19 - электронных сигарет и в 6 – сигарет, тогда как оштрафованы были 9 из них.

Говоря о других нарушениях в торговле табачной продукции, активисты привели пример Днепра, где в 62% случаев имеется одна или несколько точек продаж табачных изделий в пятиминутной доступности от 50 проверенных школ.

Помимо того в 13 из 31 проверенных мест продаж табачной продукции до входа в них присутствовала табачная реклама, почти все исследуемые торговые точки (28 из 31) занимались выкладкой табачных изделий, в том числе в 11 случаях такие выкладки находились на уровне глаз детей (1 м).

Согласно результатам исследования, в указанных городах (Киев, Луцк, Херсон и Днепр) почти половина табачных изделий реализуется через супермаркеты, 35,5% продается в киосках, а 16,1% – в небольших продуктовых магазинах.

Одним из выходов из ситуации активисты называют также принятие закона о полном запрете курения в общественных местах (№4358) и других ужесточениях в отношении курения и табачной продукции.

Теги: #нарушения #курение #общепит
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