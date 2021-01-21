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17:13 21.01.2021

"Укравтодор" возобновил 30 км туристического маршрута дороги Мостиска - Самбор - Борислав

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") возобновило 30 км туристического маршрута Т-14-15 Мостиска – Самбор – Борислав.

Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook в четверг, сначала в нижнем слое было восстановлено 8 км между населенными пунктами Нагорное и Черхава, потом от села Луковица до границ Самборского и Дрогобычского районов.

"Это еще один туристический маршрут Львовской области, поскольку в окрестностях Борислава есть источники минеральных вод. Кроме того, маршрут Т-14-15 ведет к М-11 Льво – Шегини (граница с Польшей)", - говорится в сообщении.

Источник: https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/3179504365482792

Теги: #укравтодор
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