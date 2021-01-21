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17:06 21.01.2021

Генпрокурор: предварительная причина пожара в доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами

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Генпрокурор: предварительная причина пожара в доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами

Предварительной причиной возгорания в доме престарелых в Харькове в четверг, унесшем 15 жизней, является неосторожное обращение с электронагревательными приборами, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"На месте происшествия сейчас руководитель Харьковской областной прокуратуры… Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей ч.2 ст.270 УК Украины", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

По ее словам, трагедия произошла в частном пансионате для престарелых "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова. В огне погибли, по ее данным, 15 человек, 11 человек пострадали.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших и всем харьковчанам", - написала Венедиктова.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован. Спасатели и полицейские обследуют помещения, расположенные на втором этаже здания.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня, сообщили в ГСЧС.

 

Теги: #причина #пожар #харьков
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