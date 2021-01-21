События

17:04 21.01.2021

Кабмин проведет внеочередное заседание в связи с пожаром в харьковском доме престарелых

1 мин читать
Кабмин проведет внеочередное заседание в связи с пожаром в харьковском доме престарелых

Кабинет министров Украины в четверг создаст государственную комиссию во главе с министром развития громад и территорий, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития громад и территорий, которая займется выяснением причин трагедии", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Премьер также выразил соболезнования родным и близким погибших.

 

 

Теги: #комиссия #харьков #пожар #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 21.01.2021
Собственница сгоревшего дома престарелых на больничном, возле ее жилья дежурит полиции – глава МВД

Собственница сгоревшего дома престарелых на больничном, возле ее жилья дежурит полиции – глава МВД

17:23 21.01.2021
ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

17:06 21.01.2021
Генпрокурор: предварительная причина пожара в доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами

Генпрокурор: предварительная причина пожара в доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами

16:43 21.01.2021
15 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Харькове – ГСЧС

15 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Харькове – ГСЧС

16:43 21.01.2021
Зеленский соболезнует родственникам погибших в харьковском доме престарелых и ждет оперативного расследования

Зеленский соболезнует родственникам погибших в харьковском доме престарелых и ждет оперативного расследования

15:33 21.01.2021
Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

10:29 21.01.2021
В Тернопольской области на территории воинской части произошел пожар

В Тернопольской области на территории воинской части произошел пожар

05:31 21.01.2021
С понедельника занятия в школах Харькова возобновятся в обычном режиме

С понедельника занятия в школах Харькова возобновятся в обычном режиме

01:15 21.01.2021
Кабмин на внеочередном заседании в четверг уволит замглавы Минстратегпрома Немилостивого – премьер

Кабмин на внеочередном заседании в четверг уволит замглавы Минстратегпрома Немилостивого – премьер

20:11 20.01.2021
Кабмин согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации

Кабмин согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

15 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Харькове – ГСЧС

Зеленский соболезнует родственникам погибших в харьковском доме престарелых и ждет оперативного расследования

Пандемия продолжает представлять серьезные риски для экономики еврозоны - Лагард

Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Две трети украинцев испытали стресс в 2020 году, 16% пережили смерть близких, 13% потеряли работу – опрос

AB InBev Efes выводит на рынок Украины мексиканское пиво Modelo

Антитабачники призывают Госпотребслужбу активнее реагировать на нарушения табачного законодательства в общепите

"Укравтодор" возобновил 30 км туристического маршрута дороги Мостиска - Самбор - Борислав

На Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1

Президент Грузии просит ЕС активнее участвовать в урегулировании на Закавказье

В Украине заработала онлайн-библиотека с религиозным контентом

Пандемия продолжает представлять серьезные риски для экономики еврозоны - Лагард

В Великобритании уже более 5 млн человек привились от COVID-19

ЕЦБ не стал менять параметры ДКП по итогам январского заседания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА