Кабмин проведет внеочередное заседание в связи с пожаром в харьковском доме престарелых

Кабинет министров Украины в четверг создаст государственную комиссию во главе с министром развития громад и территорий, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития громад и территорий, которая займется выяснением причин трагедии", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Премьер также выразил соболезнования родным и близким погибших.