События

17:01 21.01.2021

Президент Грузии просит ЕС активнее участвовать в урегулировании на Закавказье

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили ожидает, что Евросоюз усилит свое участие в урегулировании региональных конфликтов, в частности, в Закавказье.
Как сообщает администрация грузинского президента, вопросы, касающиеся урегулирования конфликтов, Зурабишвили обсудила в четверг в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
"Президент Грузии в ходе встречи поставила вопрос еще большего участия ЕС в вопросе урегулирования конфликтов", - отмечают в администрации.
В сообщении говорится, что Боррель на встрече "в очередной раз подтвердил твердую поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии".
Как сказано в сообщении, на встрече была подчеркнута важность работы в Грузии миссии наблюдателей Евросоюза, а также международных женевских дискуссий по Закавказью.

Теги: #грузия #ес
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