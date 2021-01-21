В Украине заработала онлайн-библиотека с религиозным контентом

В Украине запущена онлайн-библиотека Софии-Мудрости с религиозным контентом, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В июле рассказывал об идее систематизировать информацию о духовных изданиях Украины. Тогда же обсудили это с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. И вот сегодня онлайн-библиотека Софии-Мудрости запущена", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке: http://newlib.org.ua

Отмечается, что NewLib - это электронное собрание весомых текстов и объектов культуры о мудрости, религии, философии. От древности до современности.

"Данный формат библиотеки является уникальным, ведь он сочетает и книги, и аудио-визуальный контент: живопись, музыку, архитектуру, видео", - отметил министр.