События

16:53 21.01.2021

В Великобритании уже более 5 млн человек привились от COVID-19

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Более 5 млн британцев к настоящему моменту получили хотя бы первую дозу прививки от коронавируса COVID-19, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"На данный момент мы сделали более 5 млн прививок против коронавируса по всей Великобритании. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в эти огромные усилия", - написал Джонсон в Твиттере.

В Великобритании, по официальным данным, более 3,5 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии, скончались 93,2 тыс. человек.

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Интерфакс-Украина
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