Депутаты разных фракций призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

Депутаты разных фракций поддержали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру здравоохранения Максиму Степанову относительно запрета возможной регистрации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" один из авторов обращения депутат Ольга Стефанишина, обращение о необходимости принятия неотложных мер для предупреждения угрозы национальной безопасности Украины, связанной с возможностью применения в стране вакцины против COVID-19 Sputnik V, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, уже подписали более 25 депутатов.

Авторы обращения напоминают, что в отличие от ряда других вакцин, закупаемых правительствами разных стран мира для вакцинации от COVID-19, безопасность и эффективность вакцины Sputnik V российского производства вызывает сомнения у ряда международных экспертов, "ввиду отсутствия обнародованных предварительных результатов последней фазы клинических испытаний вакцины, сомнения в достоверности материалов в открытом доступе, а также серьезных недостатков самого процесса проведения клинических испытаний вакцины".

В обращении отмечается, что национальные эксперты в сфере государственных медзакупок подтверждают нецелесообразность закупки вакцины Sputnik V в Украине также и из соображений рациональности и эффективного использования бюджетных средств. В частности, в сегменте векторных вакцин, к которым и относится Sutnik V, присутствует значительная конкуренция, включая, среди прочего, конкурирующие вакцины таких производителей как AstraZeneca, Johnson & Johnson и др.

Авторы обращения подчеркивают, что, согласно действующему законодательству, Кабмин может инициировать заседание СНБО для рассмотрения вопроса угрозы нацбезопасности Украины, связны с возможностью ввоза, регистрации и применения в Украине вакцины российского производства (в том числе и Sputnik V) и принятия решения о запрете такого ввоза, регистрации и применения.

Кроме того, авторы обращения просят Кабмин включить вакцину Sputnik V в перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров происхождением из РФ.

Авторы обращения предлагают также при необходимости включить в перечень санкций запрет на госрегистрацию вакцины российского производства в Украине, запрет ввоза на территорию Украины любой такой вакцины и любых материалов, которые могут использоваться для производства такой вакцины на территории Украины независимо от стадии технологического процесса производства, а также запретить передачу технологий для производства

"Использование вакцины производства страны-агрессора, которая ведет военные действия против Украины, является откровенным проявлением пренебрежения к национальным интересам и государственному суверенитету Украины как нации, находящейся в состоянии вооруженного конфликта с Российской Федерацией", - говорится в обращении.