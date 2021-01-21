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16:46 21.01.2021

Власти Нидерландов раскритиковали из-за планов ввести комендантский час

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Оппозиционные депутаты парламента Нидерландов подвергли критике намерение правительства в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявить в стране комендантский час - с 20:30 по 4:30 местного времени, сообщает агентство Associated Press (AP).

Так, лидер нидерландской националистической "Партии свободы" Герт Вилдерс заявил, что планируемый комендантский час - это "знак полного бессилия и паники" правительства.

"Нас отправляют в домашнее заключение по приказам (премьер-министра - ИФ) Марка Рютте. Если вы покидаете дом без разрешения, вас штрафуют. Мы в массовом порядке теряем нашу свободу, и это невесело", - сказал он.

В свою очередь глава партии "Денк" Тунахан Кузу предупредил, что предложение Рютте превратит Нидерланды в "полицейское государство". Другие парламентарии заявляли, что необходимо для начала добиться лучшего соблюдения нынешних мер против COVID-19, вроде обязанности работать из дома.

AP отмечает, что союзники Рютте также указывали, что если комендантский час столь необходим, то вводить его надо немедленно.

В Нидерландах с 15 декабря действуют жесткие ограничительные меры. Всего за время эпидемии в стране выявлено более 927 тыс. случаев коронавируса, более 13,2 тыс. человек скончались.

По данным AP, в стране снижается заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций инфицированных. Однако органы здравоохранения опасаются, что "британский" более заразный штамм коронавируса может стать превалирующим в стране к середине февраля, добавляет агентство.

Теги: #нидерланды
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