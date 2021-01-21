КС Молдовы отменил закон о статусе русского как языка межнационального общения

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон о функционировании языков и статусе русского языка. Такое решение КС принял в четверг по запросу трех депутатов от оппозиции.

Закон о функционировании языков был принят в конце прошлого года депутатами от Партии социалистов и партии "ШОР"

Авторы запроса посчитали, что новый закон нарушает права большинства граждан и принижает роль государственного языка. Они также указали на то, что закон был принят парламентом с многочисленными нарушениями процедур без обязательного заключения правительства и ряда причастных министерств.

Конституционный суд согласился с доводами депутатов и признал закон противоречащим Конституции. Он перестает действовать с момента принятия решения Конституционного суда. Решение КС является обязательным и обжалованию не подлежит.