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16:44 21.01.2021

КС Молдовы отменил закон о статусе русского как языка межнационального общения

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КС Молдовы отменил закон о статусе русского как языка межнационального общения

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон о функционировании языков и статусе русского языка. Такое решение КС принял в четверг по запросу трех депутатов от оппозиции.

Закон о функционировании языков был принят в конце прошлого года депутатами от Партии социалистов и партии "ШОР"

Авторы запроса посчитали, что новый закон нарушает права большинства граждан и принижает роль государственного языка. Они также указали на то, что закон был принят парламентом с многочисленными нарушениями процедур без обязательного заключения правительства и ряда причастных министерств.

Конституционный суд согласился с доводами депутатов и признал закон противоречащим Конституции. Он перестает действовать с момента принятия решения Конституционного суда. Решение КС является обязательным и обжалованию не подлежит.

Теги: #молдова
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