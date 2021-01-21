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16:39 21.01.2021

В Киеве полицейские задержали мужчину за убийство трех щенков

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Столичные правоохранители объявили о подозрении киевлянину по факту жестокого обращения с животными, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

"В столичную полицию по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя Голосеевского района об убийстве его щенков. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - сказано в сообщении.

В полиции установили, что фигурантом оказался брат потерпевшего, который вызвал полицию.

"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомым. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил три собаки, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - рассказала следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова.

Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере, который показал результат 1,98 промилле алкоголя.

Так, 30-летнего киевлянина задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он ранее судимый за незаконное обращение с оружием.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса Украины.

"Также мы обратились в Голосеевский районный суд для избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в полиции.

Теги: #киев #щенок #убийца
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