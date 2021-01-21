Суд обязал Одесский припортовый завод выплатить более миллиона гривень судебных издержек

Одесский припортовый завод, который в декабре 2020 года проиграл суд компании «Энергетический эквивалент», выплатит 1.1 миллиона гривень судебных издержек. Соответствующий приказ о взыскании этой суммы выдал Хозяйственный суд города Киева.

Напомним, что спор на 110 миллионов гривень возник между сторонами из договора на поставку и переработку давальческого сырья (природного газа), заключенного еще в 2019 году, который не был выполнен. При этом стороны возлагали вину за невыполнение договора друг на друга, а ОПЗ отказывался подписать с Энергетическим эквивалентом продление срока исполнения обязательств по спорному договору.

Ранее, в июле 2020 года Верховный суд Украины признал правоту компании "Энергетический эквивалент” в споре с ОПЗ о продлении на 4 месяца срока договора на поставку давальческого сырья на условиях договора 2019 года.

Также сообщалось, что НАБУ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и членов наблюдательного совета ОПЗ по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) по давальческой схеме по монопольной поставке газа компанией Агро Газ Трейдинг на Одесский припортовый завод.