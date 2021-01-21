События

15:33 21.01.2021

Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

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Не менее пяти человек стали жертвами сильного пожара, который вспыхнул в четверг в индийском городе Пуна в Институте сыворотки, где, в частности, занимаются разработками вакцин против коронавируса COVID-19, сообщает издание The Hindustan Times.

"Из здания эвакуировали четырех человек, но, когда ситуацию взяли под контроль, наши доблестные (спасатели - ИФ) обнаружили пять погибших", - заявил мэр Пуны Мурлидхар Мохол.

Он отметил, что погибшие, вероятно, были рабочими, которые были заняты на строящемся новом объекте Института, в котором и произошел пожар.

В свою очередь в местном министерстве здравоохранения сообщили, что причиной возгорания стали сварочные работы.

Исполнительный директор института Адар Пунавалла подчеркнул, что инцидент не привел к потерям в производительных мощностях Института сыворотки, поскольку тот располагает другими производственными линиями.

The Hindustan Times напоминает, что Институт сыворотки является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Так, ранее Институт заключил контракт на производство 1 млрд доз вакцин от AstraZeneca против COVID-19.

Теги: #вакцина #институт #пожар #индия
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