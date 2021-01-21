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15:10 21.01.2021

СБУ проводит следственные действия в главном офисе "Киевводоканала"

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СБУ проводит следственные действия в главном офисе "Киевводоканала"

Сотрудники ГУ Службы безопасности Украины в Киеве в четверг проводят следственные действия в главном офисе АК "Киевводоканал".

"В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие", - говорится в сообщении на странице "Киевводоканала" в Facebook.

Теги: #киевводоканал #сбу #следственные_действия
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