СБУ проводит следственные действия в главном офисе "Киевводоканала"

Сотрудники ГУ Службы безопасности Украины в Киеве в четверг проводят следственные действия в главном офисе АК "Киевводоканал".

"В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие", - говорится в сообщении на странице "Киевводоканала" в Facebook.