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14:54 21.01.2021

Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов

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Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов

Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов после 10-месячного локдауна, для въезда понадобится отрицательный тест на COVID-19, сообщает France 24.

"В четверг полностью возобновилась работа двух международных аэропортов страны, которые обслуживают коммерческие рейсы. Для въезда иностранные путешественники обязаны предоставить отрицательные тесты на COVID-19, полученные не ранее 96 часов до вылета", - пишут СМИ.

Помимо этого, туристам нужно будет сдать повторный анализ по прибытии в отель. Если поездка продлится более недели, понадобится и третий тест на COVID-19. Если какой-либо из анализов окажется положительным, есть два пути: бессимптомные туристы пройдут самоизоляцию в отеле, а остальных - направят на лечение в госпитали.

По прибытии на Шри-Ланку туристы смогут проживать в специально отведенных гостиницах отдельно от местных жителей. Таких отелей 55.

Всего правительство страны организовало 14 "туристических зон", пределы которых путешественникам покидать нельзя. В первые две недели гостей обязаны сопровождать в поездках официальные лица.

Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, по прибытии этого сделать не получится. Предварительно нужно забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медицинскую страховку, которая обойдется в $12.

Шри-Ланка объявила о возобновлении международных путешествий вопреки растущей заболеваемости населения COVID-19. По состоянию на 21 января там зарегистрировано свыше 55 тыс. случаев коронавируса, суточный прирост - 770. Экономика Шри-Ланки, как и многих других стран Юго-Восточной Азии, сильно пострадала из-за прекращения туризма.

Теги: #туризм #шри_ланка
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