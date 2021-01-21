В ДР Конго погиб украинский военный, служивший в вертолетном отряде Миссии ООН

В Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" - старший лейтенант ВСУ Александр Мулявка, сообщает пресс-служба бригады.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", - говорится в сообщении, опубликованном на странице бригады.

О причинах смерти украинского военнослужащего не сообщается.