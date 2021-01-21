Гражданин Армении получил 8 лет тюрьмы за разбойное нападение на сотрудника АПУ

Суд приговорил гражданина Республики Армения к 8 годам лишения свободы за совершение разбойного нападения на сотрудника Администрации президента Украины на ул. Баггоутовской в Киеве в марте 2019 года.

"Обвиняемый вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице и совершили разбойное нападение, причинив мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации президента Украины", - сообщила в четверг пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших.

По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд города Киева признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений. Свою вину обвиняемый признал частично.

Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.