ЕСПЧ заявил о нарушениях со стороны Украины прав человека во время Революции достоинства

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил о нарушениях со стороны Украины прав человека во время событий Революции достоинства в 2013-2014 годах.

"В делах Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины Суд установил множественные нарушения Конвенции, в частности в праве на жизнь и запрете пыток", - говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ, опубликованном в четверг.

Как отмечается, эти дела касались протестов в Украине в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года, известных как "Евромайдан" или "Майдан", которые привели к смещению президента Украины и ряду политических и конституционных изменений.

"Все 38 заявителей сталкивались с полицией или негосударственными агентами под контролем полиции (титушки). Их заявления включали жестокость полиции, отказ в их праве на протест, необоснованное задержание и одну смерть", - указывается в сообщении.

В пресс-релизе, распространенном ЕСПЧ, указывается, что в решениях Палаты по данным делам ЕСПЧ постановил единогласно, что имели место ряд нарушений статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции по правам человека, ряд нарушений статьи 5 §1 и 3 (право на свободу и личную неприкосновенность), ряд нарушений статьи 11 (свобода собраний и объединений), нарушение статьи 2 (право на жизнь), и нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

"Суд установил, в частности, что органы власти умышленно применяли жестокое обращение и что государство было ответственно за убийство одного из протестующих. Суд также отметил, что многие из решений о содержании под стражей были произвольными. Он пришел к выводу, что органы власти умышленно пытались помешать изначально мирным протестам, используя для этого чрезмерное насилие и незаконные задержания", - отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ.

В целом, Суд обнаружил признаки того, что установленные нарушения были частью определенной стратегии органов власти. Он также установил, что официальные расследования в отношении этих событий во многих случаях были неэффективными.

Согласно выводам, Суд отметил, что он установил ряд нарушений нескольких статей Конвенции в силу того, каким образом органы власти вели себя в течение протестов Майдана, и того, что в Украине до сих пор отсутствует независимый и эффективный механизм для расследования преступлений, совершенных правоохранителями и негосударственными агентами.

"Эти решения суда указывают на существование целенаправленной стратегии органов власти помешать и прекратить протесты, проведение которых изначально носило мирный характер, с быстрым применением чрезмерной силы, что привело к эскалации насилия, если не усилило ее",- подчеркнули в ЕСПЧ.

Суд постановил, что Украина должна выплатить некоторым заявителям различные суммы в качестве возмещения имущественного и неимущественного вреда, а также судебных и других расходов, как это определено в соответствующих решениях.