События

13:07 21.01.2021

Число новых случаев COVID-19 снижается в Латвии, но продолжает расти в Литве и Эстонии

2 мин читать
Число новых случаев COVID-19 снижается в Латвии, но продолжает расти в Литве и Эстонии

В странах Балтии за сутки подтверждено 2 845 новых случая коронавируса, из них в Литве - 1 274, в Латвии - 902, в Эстонии - 669.

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2 923 новых случая COVID-19, из них в Литве - 1 232, в Латвии - 1 088, в Эстонии - 603.

В Литве за сутки выявлено 1 274 новых случая коронавируса, еще 32 зараженных скончались, сообщает в четверг агентство BNS со ссылкой на департамент статистики республики. Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от COVID-19, когда фактическая дата смерти произошла раньше.

В целом в Литве зарегистрировано 173 819 случаев COVID-19, общее число жертв пандемии достигло 2 554. Первой дозой вакцины от COVID-19 в республике привиты 56 358 человек, двумя дозами - 8 262 человека.

В Латвии за сутки зафиксировано 902 новых случая COVID-19, еще 25 зараженных умерли, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в республике коронавирус выявлен у 58 710 человек, скончались 1 057 пациентов, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В Латвии с начала пандемии коронавирусом заразились 4 тыс. клиентов социальных центров, что составляет почти треть от общего числа клиентов (13 тыс.), а 146 постояльцев пансионатов для престарелых умерли, сообщил журнал "Ir" со ссылкой на министерство благосостояния и центр профилактики и контроля заболеваний республики.

В Эстонии за сутки зарегистрировано 669 новых случаев коронавируса, еще пятеро зараженных скончались, сообщил департамент здоровья республики. Общее число инфицированных COVID-19 выросло до 39 212, число жертв пандемии достигло 354.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 562,64 случаев. В Эстонии от коронавируса вакцинировано первым компонентом за сутки 1 510 человек, всего первым компонентом привиты 20 510 человек, еще 1 484 человека вакцинированы обоими компонентами.

 

Теги: #covid_19 #балтия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:25 21.01.2021
Международная исследовательская группа обнародовала результаты исследования эффективности препарата "Амизон" в терапии COVID-19

Международная исследовательская группа обнародовала результаты исследования эффективности препарата "Амизон" в терапии COVID-19

13:54 19.01.2021
Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

11:01 19.01.2021
В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

09:32 19.01.2021
Порошенко представил программу по противодействию COVID-19 в Украине

Порошенко представил программу по противодействию COVID-19 в Украине

13:29 17.01.2021
Суточный прирост заболевших COVID-19 в странах Балтии снижается

Суточный прирост заболевших COVID-19 в странах Балтии снижается

12:09 17.01.2021
В Киеве госпитализировано 49 из 793 заболевших Covid-19 за сутки, умерши 15 человек, выздоровевших 578

В Киеве госпитализировано 49 из 793 заболевших Covid-19 за сутки, умерши 15 человек, выздоровевших 578

09:38 17.01.2021
Почти 200 тыс. жителей Индии привили от COVID-19 в первый день вакцинации

Почти 200 тыс. жителей Индии привили от COVID-19 в первый день вакцинации

14:55 16.01.2021
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии превысил 2,7 тыс.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии превысил 2,7 тыс.

10:48 14.01.2021
В Киеве за сутки выявлены 794 новых случая COVID-19, в том числе у 24 медиков

В Киеве за сутки выявлены 794 новых случая COVID-19, в том числе у 24 медиков

09:31 14.01.2021
Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 244 тыс., суточный прирост снижается

Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 244 тыс., суточный прирост снижается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жертвами теракта на рынке в Багдаде стали 17 человек

Кабмин уволил замглавы Минстратегпрома Немилостивого

В Украине за сутки 5 583 новых случая COVID-19, выздоровело 13 981 человек – Степанов

Кабмин на внеочередном заседании в четверг уволит замглавы Минстратегпрома Немилостивого – премьер

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Мошенник, занимавшийся "трудоустройством" в ОПУ, арестован с возможностью внесения 2,8 млн грн залога

Рэпер Jay-Z создал фонд объемом $10 млн для поддержки чернокожих производителей конопли

Зеленский подписал закон о закупке ОГТСУ газа на бирже

Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин

СБУ задержала в Одесской области российского наемника - уроженца Луганщины

"Кузня на Рыбальском" готовит встречный иск к Минобороны в споре о корабле проекта "Лагуна"

В ближайшие дни в Украине потеплеет

IТ-стартап Маркаровой выпустил первый релиз продукта

В Киеве за сутки выявили 595 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1807 человек

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-командующего ВВ МВД Украины по делам Майдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА