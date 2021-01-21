Число новых случаев COVID-19 снижается в Латвии, но продолжает расти в Литве и Эстонии

В странах Балтии за сутки подтверждено 2 845 новых случая коронавируса, из них в Литве - 1 274, в Латвии - 902, в Эстонии - 669.

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2 923 новых случая COVID-19, из них в Литве - 1 232, в Латвии - 1 088, в Эстонии - 603.

В Литве за сутки выявлено 1 274 новых случая коронавируса, еще 32 зараженных скончались, сообщает в четверг агентство BNS со ссылкой на департамент статистики республики. Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от COVID-19, когда фактическая дата смерти произошла раньше.

В целом в Литве зарегистрировано 173 819 случаев COVID-19, общее число жертв пандемии достигло 2 554. Первой дозой вакцины от COVID-19 в республике привиты 56 358 человек, двумя дозами - 8 262 человека.

В Латвии за сутки зафиксировано 902 новых случая COVID-19, еще 25 зараженных умерли, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в республике коронавирус выявлен у 58 710 человек, скончались 1 057 пациентов, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В Латвии с начала пандемии коронавирусом заразились 4 тыс. клиентов социальных центров, что составляет почти треть от общего числа клиентов (13 тыс.), а 146 постояльцев пансионатов для престарелых умерли, сообщил журнал "Ir" со ссылкой на министерство благосостояния и центр профилактики и контроля заболеваний республики.

В Эстонии за сутки зарегистрировано 669 новых случаев коронавируса, еще пятеро зараженных скончались, сообщил департамент здоровья республики. Общее число инфицированных COVID-19 выросло до 39 212, число жертв пандемии достигло 354.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 562,64 случаев. В Эстонии от коронавируса вакцинировано первым компонентом за сутки 1 510 человек, всего первым компонентом привиты 20 510 человек, еще 1 484 человека вакцинированы обоими компонентами.