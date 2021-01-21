События

12:50 21.01.2021

Мошенник, занимавшийся "трудоустройством" в ОПУ, арестован с возможностью внесения 2,8 млн грн залога

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Мошенник, занимавшийся "трудоустройством" в ОПУ, арестован с возможностью внесения 2,8 млн грн залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 2,8 млн грн гражданину, которого подозревают в покушении на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Напомним, гражданина задержали 19 января во время получения $100 тыс. - первой части средств от суммы в $200 тыс. Такие деньги он требовал у пострадавшего, заверив его, что якобы может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины", - говорится в сообщении

После задержания ему сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Теги: #опу #арест #мошенник
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