Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин

Президент США Джо Байден в четверг отдаст распоряжение о присоединении США к проекту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) программе COVAX - Глобальному фонду доступа к вакцинам, заявил в четверг ведущий медицинский советник Байдена доктор Энтони Фаучи.

"Позднее сегодня президент Байден издаст директиву о намерении для США присоединиться к COVAX и поддержать (координационную платформу - ИФ) ACT Accelerator для продвижения многосторонних усилий в сфере вакцин от COVID-19, терапии, распределения средств диагностики и одинакового к ним доступа, а также научно-исследовательских работ", - сказал он, выступая перед исполнительным комитетом ВОЗ.

Он напомнил, что ранее Байден подписал указ, который отменяет решение его предшественника Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ.

"Мне выпала честь объявить, что США останутся в составе ВОЗ", - подчеркнул Фаучи.

Фаучи отметил, что США также прекратят вывод своего персонала из структур ВОЗ, и что американская администрация намерена полностью выполнить свои финансовые обязательства перед организацией.

Он поблагодарил ВОЗ за ведущую роль в борьбе с пандемией COVID-19.

Решение вернуть США в ВОЗ стало одним из первых, принятых Байденом с момента его инаугурации. В случае, если бы Байден не предпринял такого шага и не остановил бы процедуру выхода из ВОЗ, США бы официально покинули организацию 6 июля 2021 года.

В заявлении команды Байдена, опубликованном еще до инаугурации, говорилось, что США примут участие в проходящей на этой неделе работе исполнительного комитета ВОЗ, американскую делегацию возглавит Фаучи.

Кроме этого, в заявлении отмечалось, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформировать и укрепить ВОЗ и поддержать действия этой организации в сфере здравоохранения.