Рэпер Jay-Z создал фонд объемом $10 млн для поддержки чернокожих производителей конопли
Американский рэпер Шон Картер, известный как Jay-Z, создал фонд объемом $10 млн для поддержки производителей конопли, принадлежащих чернокожим предпринимателям, сообщает The Wall Street Journal.
Музыкант объяснил этот шаг дисбалансом, который наблюдается в бизнесе по производству марихуаны. Представители расовых меньшинств, которые чаще преследуются за незаконный оборот наркотиков, составляют лишь небольшую часть предпринимателей, которые зарабатывают на легализованных наркотиках.
"Мы больше всего пострадали из-за войны с наркотиками, в то время как Америка исправила ситуацию и создала многомиллиардный бизнес", - сказал Jay-Z.
Фонд был создан в результате приобретения Subversive Capital Acquisition Corp. - специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), производителей конопли CMG Partners Inc. и Left Coast Ventures Inc. Образованная в результате компания создала совместное предприятие с брендом марихуаны Monogram, запущенным Jay-Z в октябре прошлого года. Объединенная компания получила название TPCO Holding Corp.
TPCO намерена ежегодно вкладывать в фонд рэпера 2% чистой прибыли.
Фондом будет руководить сам Jay-Z, а также CEO компании рэпера Roc Nation Дезире Перес. Фонд планирует инвестировать по $1 млн в отобранные стартапы, специализирующиеся на производстве конопли.
Рэпер отметил, что на него и председателя Subversive Майкла Ауэрабаха повлияло предложение инвестора Роберта Смита вкладывать 2% чистой прибыли корпораций в компании, принадлежащие чернокожим.
Производство конопли отличается от других отраслей, поскольку оно ассоциируется с борьбой с наркотиками, отметил Jay-Z.