Зеленский подписал закон о закупке ОГТСУ газа на бирже

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вносятся изменения в закон о публичных закупках, позволяющие приобретать Оператору ГТС Украины (ОГТСУ) природный газ на бирже.

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, 2 ноября законопроект №3176, которым вносятся изменения в закон о публичных закупках, позволяющие Оператору ГТС Украины (ОГТСУ), а также другим государственным и коммунальным компаниям покупать природный газ на бирже, приняла Верховная Рада во втором чтении.

Документ поддержали 300 народных депутатов.

Согласно ему, создание возможностей покупки ОГТСУ газа на бирже поспособствует повышению ликвидности и развитию оптового рынка краткосрочных стандартизированных продуктов при покупке газа для балансировки системы.

Принятие законопроекта №3176, в частности, даст возможность разрешить существующую законодательную коллизию. Так, на ОГТСУ распространяется закон "О публичных закупках", в соответствии с которым компания может приобретать газ исключительно через систему публичных закупок ProZorro, тендерная процедура на которой длится от нескольких дней до нескольких месяцев. Одновременно положения Сетевого кодекса обязывают оператора покупать краткосрочные продукты газа для балансирования ГТС и определения платы за суточный небаланс.

Документ также разрешает покупку газа на бирже остальным государственным и коммунальным компаниям, что позволит им экономить средства при закупке газа для собственных потребностей.

По словам директора по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ООО "Оператор ГТС Украины" Ольги Бельковой, на первом этапе доступ к газовой бирже и, соответственно, к покупке газа по рыночным ценам получат ОГТСУ и оператор газохранилищ, на втором этапе – все остальные государственные и коммунальные компании.